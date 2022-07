Schianto tra ambulanza e moto: centauro finisce all’ospedale

TRIESTE - Incidente tra ambulanza e moto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 luglio a Trieste.



L’episodio è accaduto poco prima delle 19 all’incrocio tra via Zanetti e Via del Coroneo, a Trieste a due passi dal tribunale.



Il personale dell’ambulanza ha prestato le prime cure al centauro di 23 anni, alla guida di una Ducati di grossa cilindrata. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge.