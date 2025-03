Schianto tra ambulanza, auto e bus: cinque feriti, traffico in tilt

TRIESTE – Un violento incidente ha mandato in tilt il traffico in via Cesare Battisti, nel pieno centro cittadino. Nello scontro, avvenuto in un momento di massima circolazione, sono rimasti coinvolti tre veicoli: un’ambulanza, una Peugeot e un autobus di linea. Cinque i feriti, tra cui tre operatori sanitari, il conducente del bus e quello dell'auto.



La dinamica dell’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza, in servizio d’emergenza, avrebbe impattato contro la Peugeot, per poi scontrarsi con il mezzo pubblico. Restano da chiarire le cause esatte: non si esclude un errore umano, una mancata precedenza o un possibile coinvolgimento della velocità.



Soccorsi e condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, tutti trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni di alcuni restano sotto osservazione.



Traffico in tilt, viabilità paralizzata

Lo scontro ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione: la strada è rimasta bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Locale, con deviazioni forzate e lunghe code in tutta la zona.



Indagini in corso: si cerca di chiarire le responsabilità

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere per accertare l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Resta da chiarire se l’ambulanza fosse adeguatamente agevolata dagli altri veicoli, come previsto dal codice della strada in caso di emergenza.