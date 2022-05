Schianto in tangenziale, muore giovane padre

PORTOGRUARO - Schianto mortale verso le 22.30 di lunedì sera in tangenziale a Portogruaro (Venezia).

È accaduto lungo la regionale 53, la tangenziale di Portogruaro. Per cause al vaglio degli inquirenti un furgone si sarebbe scontrato con due automobili, andate completamente distrutte.



Il furgone, con un piccolo rimorchio, è finito semi ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro conil Suem 118 e carabinieri.

Ha perso la vita uno dei conducenti, Mauro Sarto, 43 anni, residente a Portogruaro, alla guida di un’Alfa Romeo 156. Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e un bambino piccolo.

Feriti entrambi gli altri guidatori, sia quello del furgone che dell’altra auto, un’Alfa Mito. Ma non sono gravi. OT