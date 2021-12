Schianto in tangenziale, muore camionista

MESTRE - Schianto tra camion nella notte, perde la vita 56enne camionista piemontese.

La tragedia è accaduta questa notte, sabato, lungo la tangenziale di Mestre: ha perso la vita un 56enne residente a Torino, alla guida di un Tir che stava proseguendo in direzione Mestre.



Per cause in corso di accertamento all’altezza di Marcon poco dopo l’una di stanotte è finito contro un altro Tir che lo precedeva. L’impatto gli è stato fatale e l’uomo è deceduto. Sul posto sono giunti i soccorsi: la tangenziale è rimasta chiusda per oltre due ore.