Schianto in tangenziale, due i mezzi coinvolti

UDINE - Poco dopo le 17 di giovedì i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con una squadra sulla Tangenziale Nord di Udine all’altezza di Martignacco (UD) per un incidente stradale con due veicoli coinvolti.



Giunti sul posto i Vigili del fuoco, in attesa del personale sanitario del 118, hanno aiutato ad uscire da uno dei mezzi incidentati l’autista e lo hanno assistito applicando le Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS).

All’arrivo dei sanitari i VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro.

Ancora incidenti in serata. Poco dopo le 23,30 a Fagagna lungo la SR UD 62 verso Rodeano un motociclista di 40 anni è finito fuori strada per evitare un animale selvatico. Per lui contusioni e ferite con ricovero in ospedale a Udine, per fortuna fuori pericolo di vita. Il secondo poco prima dell’una lungo la SR UD 56 nei pressi di Casali Titiano in comune di Precenicco. Due ragazze a bordo di un’utilitaria, sempre per evitare alcuni animali selvatici sono finite fuori strada. I vigili del fuoco le hanno aiutate a uscire dall’abitacolo, quindi sono state medicate dai sanitari del 118 e portate in ospedale a Udine. Non sono in pericolo.