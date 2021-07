Schianto sulla Treviso Mare, un morto

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Gravissimo incidente questa mattina poco dopo le 7 lungo la Treviso Mare. Il bilancio ha visto una persona deceduta nello schianto avvenuto alle 7:20 nei pressi della rotonda di Caposile. La vittima si chiamava Valentino Polato, 32enne di Musile di Piave (Venezia).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà per liberare dalle lamiere contorte il sopravvissuto. Giunti anche i sanitari del SUEM 118.



L'incidente frontale è avvenuto tra un camion che trasportava cemento e un furgone. Traffico in tilt in entrambe le direzioni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di legge.