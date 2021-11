Schianto sulla statale, quattro morti

VENEZIA - Gravissimo incidente mortale con quattro morti poco dopo l’una di questa nottev lungo la statale 14 Triestina a Quarto d’Altino.

Tre donne e un uomo sono morti in un violentissimo frontale in comune di Quarto d'Altino, all'altezza dello svincolo di Portegrandi, lungo la direttrice per Jesolo.



Sul posto da Mestre sono giunte tre squadre di Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle due auto coinvolte, tra cui una rovesciata finita nel fossato. I pompieri hanno estratto gli occupanti. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione il medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte di tre persone che viaggiavano a bordo di una vettura (due donne e un uomo) e della conducente dell'altra auto.

Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi, la strada è rimasta chiusa. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.