Schianto sulla statale: ferita liberata dai soccorritori

VENEZIA - Dopo circa due ore di interruzione, è stata riaperta al traffico la statale 14 “della Venezia Giulia”, interessata questa mattina da un incidente al km 67,700, in località Fossalta di Portogruaro (Venezia).



Lo scontro, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità, ha coinvolto due veicoli. Una donna anziana è rimasta seriamente ferita ed è finita con la sua auto in un fossato dopo l’urto. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Portogruaro, che l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del Suem.



Sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale di Mestre in codice 2; fortunatamente non è in pericolo di vita. Un altro ferito è stato invece condotto al Pronto Soccorso di Portogruaro. Durante la chiusura della strada, il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.