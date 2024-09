Schianto sulla statale: due morti

UDINE - Tragico incidente giovedì sera, 26 settembre, intorno alle 20:30 sulla strada statale 14, nel tratto del cavalcavia che collega Cervignano a Torviscosa (Udine). Due persone hanno perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra due veicoli.

Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma sembra che le auto si siano scontrate a velocità elevata. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul luogo sono intervenuti l'elicottero sanitario notturno, un'ambulanza, un'auto medica e i vigili del fuoco, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg. Nonostante il tempestivo intervento, per due degli occupanti dei veicoli non c'è stato nulla da fare. Altre persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese.