Schianto sulla statale, auto rimane ruote all'aria in mezzo alla carreggiata

VICENZA - Questa mattina, intorno alle 10:00, i vigili del fuoco della centrale di Vicenza sono intervenuti sulla SS 46, Strada statale Pasubio, nei pressi del locale Birracrua, per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Uno dei mezzi è rimasto incastrato a seguito della collisione, con un uomo di circa ottant’anni che ha ribaltato la propria auto.



Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo e hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM intervenuto sul posto.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Locale per gestire la viabilità e i rilievi.



L’intervento si è concluso intorno alle 12:00, con la strada messa in sicurezza e la situazione sotto controllo.