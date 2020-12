Schianto sulla Statale 14, chiuso il tratto di Calvecchia

SAN DONA' DI PIAVE - Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la statale 14 “Della Venezia Giulia” a causa di un incidente avvenuto al km 39,200, all’altezza di Calvecchia (Venezia).



Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero. Sono state istituite deviazioni in loco.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.