Schianto sulla regionale, ferita una famiglia: coinvolto anche un neonato

VICENZA - Grave incidente nel pomeriggio lungo la Regionale 53 Postumia, a Bolzano Vicentino, dove una famiglia ivoriana con un bambino di quattro mesi è rimasta coinvolta in un violento scontro tra tre veicoli: una Nissan Micra, un camion e un furgone Ducato.



A riportare le ferite più gravi è stata la madre, rimasta incastrata nei sedili posteriori della Micra. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno dovuto lavorare per estrarla dalle lamiere. Il bambino, che si trovava sul seggiolino accanto al padre, è stato subito soccorso dal personale Suem 118, insieme al genitore.



Illesi sia il camionista che il conducente del furgone. Per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale e Locale, la circolazione sulla Postumia è rimasta bloccata per due ore, con deviazioni su percorsi alternativi.