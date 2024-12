Schianto sulla Provinciale: tre feriti, grave una ragazza

PASIAN DI PRATO (UDINE) – Un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 60 bis, coinvolgendo tre veicoli e causando il ferimento di tre persone. Tra i feriti, le condizioni di una giovane risultano particolarmente critiche.

I Vigili del Fuoco di Udine sono intervenuti prontamente, trovando due conducenti intrappolati nei rispettivi abitacoli a causa dell’impatto. Per liberarli, i soccorritori hanno messo in sicurezza i veicoli e utilizzato strumenti idraulici come cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere. I due feriti, una volta liberati, sono stati affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto. Anche il conducente del terzo veicolo coinvolto è rimasto ferito ed è stato soccorso.

Conclusi i soccorsi, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle auto coinvolte e dell’area dell’incidente, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro.