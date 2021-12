Schianto sulla provinciale tra auto e furgone, coinvolto anche un terzo mezzo

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti oggi alle 17.20 al chilometro 24.5 della SP 27 a Valvasone per un incidente stradale.



Un’autovettura Mercedes si è scontrata con un furgone, e successivamente i rottami delle macchine hanno coinvolto un ulteriore mezzo furgonato.

I pompieri hanno liberato dalle lamiere contorte l’occupante del furgone utilizzando le pinze e le cesoie oleodinamiche ed il pistone divaricatore.



Contestualmente in sinergia con il personale sanitario veniva estratta anche l’ occupante della Mercedes. Sul posto due ambulanze, l'automedica e la polizia locale di Valvasone Casarsa.

La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le corsie.