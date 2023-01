Schianto in regionale, tre i feriti

PORDENONE - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, sulla strada regionale 251 nei pressi della zona industriale di San Quirino. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, una Subaru, una Lancia Y e una Fiat Punto, che si sono scontrati tra le vie Masieres e Pravisiel. Una Subaru, guidata da un militare della Base Usaf di Aviano – secondo le testimonianze raccolte sul luogo – dopo aver urtato lo specchietto di un’auto che viaggiava in senso opposto, ha prima tamponato una Lancia Y guidata da una soldatessa italiana e poi ha colpito una Punto condotta da un uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso regionale per soccorrere le tre vittime. Inoltre i vigili del fuoco supportavano il personale sanitario, giunto con ambulanza ed elicottero, nelle operazioni di imbarellamento e trasporto e mettevano in sicurezza i veicoli pesantemente danneggiati. Una vittima è stata trasportata in elicottero all’ospedale ed altre due in ambulanza. A causa del violento impatto la viabilità è stata interrotta e deviata sull’arteria laterale secondaria. I carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.