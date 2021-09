Schianto nella notte a Udine, muore centauro

UDINE - Grave scontro nella notte in provincia di Udine, coinvolti due motociclisti. Uno dei due è deceduto sul colpo: si tratta di un uomo di 43 anni residente nella zona. Il secondo motociclista, un 33enne, è stato portato in ospedale a Udine in gravi condizioni.

Lo scontro sarebbe stato causato dall’improvviso attraversamento di un animale. Trovata, infatti, la carcassa di un capriolo a poca distanza dal luogo dell'incidente. Sono in corso ulteriori accertamenti.



È accaduto intorno a mezzanotte, lungo la regionale 356, nel territorio del comune di Attimis, all'altezza di Borgo Piccoli.

Inutili i soccorsi prestati dall'equipe medica di un'ambulanza della Sores di Palmanova. Sul posto il 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Cividale, oltre al personale di FVG Strade.