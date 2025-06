Schianto nella notte: quatto feriti, tra cui una ragazza incinta

VICENZA - Poco dopo la mezzanotte e mezza, un grave incidente ha coinvolto quattro motociclette in viale Riviera Berica a Vicenza, all'altezza della chiesa di Campedello. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui una giovane donna incinta, trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo, e un bambino di 10 anni, ricoverato in terapia intensiva pediatrica.



Secondo la ricostruzione della polizia locale, un motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Una seconda moto, con a bordo padre e figlio, ha frenato per soccorrere il conducente caduto ed è stata tamponata da una terza moto guidata dalla donna incinta. Un quarto motociclista, per evitare l'impatto, è uscito di strada. Oltre al personale del Suem 118, intervenuto per soccorrere i feriti, sono accorsi gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.



Anche un 23enne e un 37enne coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite, seppur meno gravi.