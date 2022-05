Schianto nella notte: muore automobilista

VERONA - Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 23 a Sommacampagna. La sua auto, per cause ancora al vaglio da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo finendo in un fossato con circa 20 centimetri di acqua.



Il conducente è stato sbalzato fuori dal mezzo morendo all'istante, mentre il passeggero è stato liberato dalle lamiere in cui era incastrato dai vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Villafranca e da Verona con sette uomini e due mezzi, ed è stato affidato alle cure dei sanitari.