Schianto in moto, muore a 26 anni

ROVIGO - Tragico incidente in moto, si è spento l'ex campione del mondo di pattinaggio in linea Riccardo Passarotto, 26 anni.

Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine.



L'ex campione di pattinaggio, ora atleta di livello di body building, nella tarda serata di ieri, verso le 21, stava rincasando dopo la giornata di lavoro e ad un certo punto, in via Nievo a Buso di Rovigo, ha perso il controllo della sua Ducati ed è finito contro una centralina in cemento dell'Enel.



Immediatamente sul posto si sono portate le forze dell'ordine. Le sue condizioni si sono rivelate fin da subito gravissime ed è stato portato in ospedale dove, però, è morto poche ore dopo.