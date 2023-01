Schianto in moto all'alba, il centauro muore in ospedale

PORDENONE - E' deeceduto all'Ospedale di Pordenone oggi il motociclista 34enne, militare della base Usaf di Aviano, soccorso questa mattina all'alba dopo un incidente a Roveredo in Piano. L'uomo, forse a causa della nebbia e dell'asfalto scivoloso, avrebbe perso il controllo del mezzo: stava raggiungendo la base per prendere servizio. Sbalzato dalla sella, è finto a terra. Non ci sono stati testimoni. I soccorsi sono stati attivati, intorno alle 7, quando un passante lo ha notato a terra, privo di sensi, a pochi metri dalla moto. Dopo la chiamata al 112, il personale sanitario lo aveva rianimato e intubato sul posto, trasportandolo d'urgenza, in condizioni gravissime, al Pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli. Il 34enne statunitense si è spento in ospedale: troppo gravi le ferite riportate. Per rilievi e viabilità sul luogo dell'incidente erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Sacile, agenti della Polizia locale e il personale della base Usaf. E' escluso il coinvolgimento di altri mezzi.