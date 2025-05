Schianto mortale vicino al parco: muore turista italiana

STATI UNITI - Un grave incidente stradale ha causato la morte di sette persone, tra cui una cittadina italiana, il primo maggio sulla US Highway 20 nei pressi di Henry's Lake, a circa 24 chilometri dal Parco Nazionale di Yellowstone, nell'Idaho orientale. Lo scontro ha coinvolto un furgone Mercedes utilizzato come veicolo turistico, con 14 persone a bordo, e un pick-up Dodge Ram guidato da un giovane di 25 anni originario del Texas.



Il furgone viaggiava in direzione est verso Yellowstone, mentre il pick-up procedeva in direzione opposta. Sei passeggeri del furgone, tutti stranieri, e l'autista del pick-up hanno perso la vita nell'impatto. Tra le vittime del furgone c’è anche una turista italiana nata a Milano, la cui identità è stata confermata dalla Farnesina, che ha dichiarato di essere in contatto con la famiglia per fornire assistenza.



Dopo l’impatto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, rendendo estremamente difficile il soccorso. Alcuni passeggeri sono stati estratti dai veicoli prima che le fiamme si propagassero, mentre altri sono rimasti intrappolati. Diverse persone sono state trasportate in ospedale, alcune in condizioni gravi tramite eliambulanza.



La polizia dell’Idaho ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. L’identificazione completa delle vittime richiederà tempo a causa della gravità dei danni e della necessità di notificare le famiglie. Il conducente del pick-up è stato identificato come Isaiah Moreno, 25 anni, di Humble, Texas.