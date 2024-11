Schianto mortale tra due auto e un furgone: una donna perde la vita

PIEVE DI CADORE – Grave incidente stradale stamattina sul ponte Cadore, dove una donna ha perso la vita e una ragazza è rimasta ferita in modo serio a seguito di uno scontro tra due auto e un furgone. Lo schianto ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con la strada rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 59 anni, residente a Belluno e alla guida di un furgone Opel Combo, stava viaggiando in direzione Longarone provenendo da Cortina. Arrivata sul ponte, avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta, dove ha colpito dapprima lo specchietto di un'auto in transito e successivamente un secondo veicolo, sempre in direzione Cortina.

L’impatto è stato fatale per la conducente del furgone, deceduta sul colpo. La persona alla guida della prima auto coinvolta è rimasta illesa, mentre la ragazza alla guida della seconda vettura, che non ha potuto evitare la collisione frontale con il furgone, ha riportato ferite serie. La giovane è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale di Belluno; fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, anche con l’elicottero, per prestare assistenza e le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Polizia Stradale, per regolare il traffico e svolgere i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, quella che la donna alla guida del furgone possa aver avuto un malore o un colpo di sonno poco prima dell'impatto.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona si sono concluse nel primo pomeriggio, consentendo infine la riapertura della strada.