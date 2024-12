Schianto mortale sulla Romea: una vittima e quattro feriti

MIRA (VENEZIA) – Una serata tragica quella di ieri sulla Statale Romea, in località Giare di Mira, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 33 anni e il ferimento di altre quattro persone. L’allarme è scattato intorno alle 18:50, quando quattro vetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha visto una Kia finire completamente fuori strada.

I vigili del fuoco di Mira, intervenuti rapidamente, hanno estratto dalle lamiere della Kia la conducente, gravemente ferita. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem 118, per la donna non c’è stato nulla da fare: il medico ha dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Gli altri quattro feriti, soccorsi dai sanitari, sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. La polizia locale ha deviato il traffico e condotto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La Statale Romea, già nota per la sua pericolosità, è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore per consentire la messa in sicurezza dell’area.