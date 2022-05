Schianto mortale sulla Romea, nel veneziano: due vittime e un ferito

MIRA - Tragico incidente sabato pomeriggio, lungo la strada Romea, a Mira, nel veneziano. Per cause in corso di accertamento un’automobile è finita fuori strada mentre percorreva via argine sinistro Idrovia in località Dogaletto, ribaltandosi e finendo nel fossato che costeggia la strada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco.



Purtroppo per due persone, una donna e un uomo, non c’è stato nulla da fare. Una terza persona estratta dalle lamiere è stata trasferita mediante l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale. Da una prima ricostruzione sulla carreggiata non vi sono segni di frenata e nell’affrontare la curva il mezzo sarebbe volato nel fossato e poi sui campo adiacente. Le vittime sono Genny Scantamburlo, di 39 anni, e Ferruccio Destro, 78 anni, entrambi residenti a Mira.