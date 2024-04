Schianto mortale sulla regionale: la vittima aveva solo 24 anni

UDINE - Questa mattina, poco dopo le 7, lungo la strada regionale 355 della Val Degano, un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Lauco, in Carnia (Udine). Due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale, causando la morte del conducente di una delle vetture, T.D.L., 24 anni di Ovaro.

Un'altra persona, una donna, è stata estratta con difficoltà dalle lamiere del veicolo e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravissime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e delle forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, ma è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni.