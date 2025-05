Schianto mortale sull’A13: muore schiacciato sotto un’autocisterna

ROVIGO - Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, sull’autostrada A13 all’altezza di Costa di Rovigo, dove un furgone per il trasporto carni si è scontrato con un’autocisterna carica di liquidi alimentari. Lo scontro, avvenuto intorno alle 14:30 al chilometro 66.200 in direzione nord, ha provocato la morte di un uomo e causato gravi disagi alla circolazione.



L’autista del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere, schiacciato sotto la cisterna. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un’autogrù dalla sede di Rovigo, ma nonostante l’intervento del Suem 118, il medico ha solo potuto constatarne il decesso sul posto.



L’altro conducente è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.



A causa dell’impatto, la A13 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Villamarzana e Boara Pisani, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Il personale autostradale ha lavorato a lungo per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell’area.



Sono in corso indagini della polizia stradale per chiarire le cause dello scontro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, incluse distrazioni alla guida, guasti meccanici o problemi di visibilità.