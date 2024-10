Schianto mortale nella notte: muore a 44 anni

MASERÀ (PADOVA) - Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, intorno all'1, un uomo di 44 anni, F.Q., residente ad Albignasego, ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Roma. Al volante di una Volkswagen Golf, l’automobilista stava percorrendo la strada in direzione della frazione Bertipaglia quando ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Le gravi lesioni riportate nell’impatto sono state fatali.

Il malcapitato è morto dopo essere finito con la propria auto in un canale di scolo e contro il muretto d'ingresso di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme già in zona per un precedente intervento di ricerca persona e la prima partenza di Padova.

Le squadre hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il 44enne, rimasto incastrato nella Volkswagen Golf. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

