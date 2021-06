MESTRE - Schianto mortale nella notte a Mestre.



È accaduto alle 4:10 di oggi, domenica 13 giugno in via Paliaga incrocio con via Triestina in località Ca' Noghera a Mestre dove si è verificato uno scontro tra due auto.



Una persona deceduta, due i feriti. I vigili del fuoco intervenuti dalla sede di Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi, e liberato un 74enne di San Donà di Piave. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte.



Feriti le altre due persone all'interno della Volkswagen Golf i quali sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.



La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.