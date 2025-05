Schianto mortale a Concordia Sagittaria: muore scooterista 50enne

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) – Tragedia nella serata di venerdì 2 maggio lungo via Claudia, dove intorno alle 20.30 si è verificato un tragico incidente stradale costato la vita a un uomo di 50 anni, A.C., residente in zona.



L’uomo era in sella a uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500. L’urto è stato estremamente violento: il 50enne è stato sbalzato per diversi metri e ha impattato duramente sull’asfalto.



Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.



La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi tecnici. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.