Schianto mortale in A4: la vittima lascia moglie e due figli

UDINE - Ennesima tragedia della strada ieri sul “tratto maledetto” dell’A4. La vittima è un automobilista di Udine, Maurizio Durì, 48 anni: era sposato e padre di due figli. Lavorava come rappresentante della Smith & Nephew, azienda britannica specializzata in dispositivi medici. Amante anche della musica, Durì suonava il piano e la fisarmonica: è morto sul colpo, vittima di una fatale distrazione o di un malore.



Sul posto subito la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico. La sua Bmw ha tamponato violentemente un mezzo pesante e per lui non c’è stato nulla da fare.

