Schianto lungo la regionale, morto uno dei conducenti

UDINE - F.C., 53 anni, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Bertiolo. L'uomo, giunto in codice rosso all'ospedale di Udine, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

L'incidente si è verificato ieri, domenica 7 gennaio, intorno alle 19:30, lungo la viabilità della Stradalta (strada regionale 252, la “Napoleonica”), all’incrocio con via Pozzecco, nel territorio del comune di Bertiolo. Due vetture si sono scontrate, e a seguito dell'impatto, una delle auto è finita in un fossato a bordo strada. Oltre al 53enne, un'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Il personale medico e infermieristico è intervenuto prontamente: gli infermieri della Sores hanno inviato ambulanze da Palmanova e Codroipo, insieme all'elisoccorso. Hanno anche attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, inclusi i carabinieri della Compagnia di Udine.

I soccorritori hanno preso in carico i feriti: l'ambulanza di Palmanova ha trasportato una persona all'ospedale di Palmanova in codice verde, mentre l'ambulanza di Codroipo ha trasportato il 53enne all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, le ferite dell'uomo erano troppo gravi, e ha perso la vita qualche ora dopo il ricovero.

Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

