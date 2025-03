Schianto in laguna davanti all’aeroporto: muore una donna, due feriti

VENEZIA – Tragedia in laguna nel pomeriggio di sabato 8 marzo, davanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Una barca si è schiantata, probabilmente contro una bricola, facendo finire in acqua tre persone. Una donna di 56 anni, Anna Rita Panebianco, è stata recuperata in condizioni gravissime e rianimata sul posto, ma per lei non c’è stato nulla da fare.



L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30, nei pressi del cantiere Beraldo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri del nucleo natanti e il Suem 118 con l’idroambulanza. La vittima, originaria di Bari e residente a Mestre, era una figura di spicco del Caffè Florian, dove lavorava come executive manager da oltre 12 anni.



Feriti anche due uomini: un 45enne della provincia di Venezia, ricoverato all’ospedale Civile, e un altro veneziano della stessa età, che ha riportato traumi più lievi. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.