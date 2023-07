Schianto frontale a Jesolo, all'alba perdono la vita due ventenni

JESOLO – Ennesimo dramma sulla strada. Due giovani Tommaso Cattai, 23 anni di Musile, e Mattia Pavanetto, 24 anni di San Donà e nato a Motta di Livenza sono deceduti in un incidente a Jesolo poco prima delle 6 di questa mattina sulla strada provinciale 47. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri ma da quanto è dato sapere il dramma è avvenuto per un frontale tra una Toyota Yaris e una Citroen C4 monovolume.



L’incidente si è verificato in via Piave Nuovo poco lontano dalla "Carrozzeria Piave". I due ventenni erano a bordo della Yaris e l’impatto con l’altra vettura non gli ha lasciato scampo. Molto serie le condizioni del 38enne di Eraclea alla guida dell’altro mezzo. Intervenuti oltre ai carabinieri per i rilievi anche i vigili del fuoco di Jesolo e Mestre nonché i sanitari del Suem che vista la gravità della situazione hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.