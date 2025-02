Schianto frontale sulla Statale: muore una donna, tre feriti in ospedale

VERONA - Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio, lungo la Strada statale 12, all’altezza di via Abetone 53, nella frazione di Pellegrina, nel comune di Isola della Scala. Lo scontro frontale ha coinvolto un’automobile e un furgone, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. A perdere la vita è stata una passeggera dell’auto, una donna anziana che sedeva sul sedile anteriore. Il conducente del veicolo, un uomo, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Altri due feriti, in condizioni meno preoccupanti, sono stati classificati in codice verde.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con un’ambulanza infermierizzata, un’automedica e un’ambulanza di soccorritori, oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo ferito dall’auto e messo in sicurezza la zona. I feriti sono stati trasferiti agli ospedali di Verona Borgo Trento e Villafranca di Verona. I carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.