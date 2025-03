Schianto frontale sulla SP43 a Chiampo: due feriti, traffico in tilt

VICENZA - Momenti di paura oggi, 14 marzo, lungo la provinciale Valchiampo (SP43), nel comune di Chiampo (Vicenza), dove intorno alle 13:00 si è verificato un violento incidente frontale tra una monovolume azzurra e un’utilitaria bianca nei pressi della filiale Famila. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con due ambulanze, che hanno trasportato entrambi i conducenti feriti in ospedale. Al momento, le loro condizioni sono in fase di accertamento, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto davanti a un capitello votivo, vicino a un attraversamento pedonale con semaforo. Fortunatamente, nessun pedone è rimasto coinvolto.



Per consentire i rilievi della Polizia Locale Ovest Vicentino, la circolazione su via Pace è stata bloccata tra via Stadio e via Marmi. Il traffico è stato deviato, causando pesanti disagi, in particolare ai mezzi pesanti costretti a percorrere strade interne. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, uno dei due veicoli potrebbe aver invaso la corsia opposta, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause dello schianto.