Schianto frontale sulla regionale: due feriti e traffico in tilt

BELLUNO - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Regionale 348 nel territorio di Alano di Piave (Belluno). Poco prima delle 15:00, due automobili si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di entrambi i conducenti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Feltre, supportati dai volontari del Basso Feltrino, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e la carreggiata. Il personale sanitario del Suem 118 ha prestato le prime cure ai feriti, successivamente trasportati in ospedale per accertamenti.



Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle loro condizioni. A causa dell’incidente, il traffico sulla SR348 ha subito forti rallentamenti e la circolazione è stata temporaneamente deviata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, che resta ancora in fase di accertamento. Non si esclude che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta.