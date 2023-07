Schianto frontale nella notte, un'auto rimane in bilico sopra il guardrail a ridosso del fiume

VENEZIA - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cavanella, a Concordia Sagittaria (VE) per lo scontro frontale tra due auto: 7 feriti, di cui uno grave. I pompieri accorsi da Portogruaro, hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una rimasta in bilico sopra il guardrail a ridosso del fiume Lemene, e soccorso gli occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem accorso con più ambulanze per il trasferimento in pronto soccorso: sette feriti di cui uno in codice rosso. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 2 con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.