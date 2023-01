Schianto frontale nella notte di San Silvestro: muore un uomo, feriti due ragazzi

VERONA - Tragedia nella notte di San Silvestro: un uomo di 47 anni è morto e altri due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale nella serata del 31 dicembre a Casaleone, in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto tra due auto che si sono scontrate frontalmente, pare per l'invasione di corsia da parte di una delle vetture. La dinamica è al vaglio della polstrada. Nello schianto il 47enne, conducente di una delle due auto, residente a Cerea, è deceduto all'istante. Il passeggero, un ragazzo di vent'anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, mentre la ragazza che viaggiava sull'altra vettura è stata trasportata all'ospedale di Legnago.