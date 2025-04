Schianto frontale a Codevigo: muore 22enne, ipotesi malore

CODEVIGO (PADOVA) – Ancora sangue sulle strade di Codevigo. Ieri mattina, 28 aprile, poco prima delle 10, un giovane automobilista ha perso la vita in un violento schianto sulla statale 516 Piovese, all'incrocio con la provinciale 53, nei pressi di via Argine Sinistro Brenta.



A perdere la vita è stato Juri Haas, 22 anni, italo-tedesco residente a Chioggia. Il ragazzo, alla guida di una Dacia Sandero, stava viaggiando in direzione Padova quando, all'altezza del bar Al Ponte, avrebbe invaso la corsia opposta, impattando frontalmente contro un camion Iveco della ditta Zagolin Edile, condotto da un 43enne di Fiesso d'Artico.



L'urto è stato devastante. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimazione per il giovane è stato inutile. Il camionista è stato invece trasportato all’ospedale di Piove di Sacco con ferite non gravi.



I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo senza vita dall’abitacolo e mettere in sicurezza i veicoli. I carabinieri di Codevigo hanno avviato i rilievi e informato il pubblico ministero, che ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi.



La salma di Juri Haas è stata trasferita all'istituto di Medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si valuta l'ipotesi dell'autopsia per accertare se il giovane sia stato colto da un malore improvviso prima dell’impatto.



Il conducente del camion è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale colposo, come atto dovuto, ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

LEGGI ANCHE