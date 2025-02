Schianto fatale a Feletto Umberto: muore a 22 anni contro un platano

UDINE - Tragedia nella serata di ieri tra Feletto Umberto e Tavagnacco (Udine), dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Gabriele Zentilin, alla guida di un’Alfa Romeo 159 grigia, ha perso il controllo del mezzo in via Vittorio Veneto, finendo contro un platano a bordo strada. L’impatto è stato devastante.

I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti per estrarre il ragazzo dalle lamiere accartocciate del veicolo, mentre i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza successo. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, incaricati di ricostruire la dinamica dello schianto. Gli investigatori stanno esaminando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire le cause dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora. Il magistrato ha disposto il sequestro del veicolo per approfondimenti.