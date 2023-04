Schianto di notte con lo scooter, morto 16enne nel vicentino

VICENZA - Un ragazzo si 16 anni è morto ieri notte nel vicentino, a Bressanvido, dopo aver perso il controllo del suo scooter, finito contro un cartello della segnaletica stradale. Il giovane, che rientrava da una festa, ed era ormai a poche centinaia di metri da casa, è finito pesantemente a terra, battendo la testa sull'asfalto, riportando lesioni fatali. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30, in via Bosco. Sono risultati inutili i soccorsi dei medici del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'adolescente. La dinamica dello schianto, in cui non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, è al vaglio dei carabinieri di Thiene.