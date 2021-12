Schianto di Crocetta, due comunità in lutto

CROCETTA DEL MONTELLO - Skoda contro Nissan, perdono la vita due giovani. Le vittime sono stati Debora Colle, 29enne di Santa Giustina in provincia di Belluno, e Adriano Corona, 34enne di Imer, in Trentino.

I due giovani, entrambi nati a Feltre, viaggiavano sulla Skoda Octavia che è finita addosso alla Nissan Qashqai nella quale erano presenti tre cittadini non italiani, due macedoni e un marocchino.



Pare che il conducente della Skoda abbia perso il controllo della vettura e abbia compiuto un salto di corsia, finendo contro la Nissan. Deceduti i due giovani della Skoda, gravissimo uno degli occupanti della Nissan, 43enne macedone.

Adriano Corona era molto noto in zona per la sua professione di cuoco e pizzaiolo, in molti locali della valle, ma non solo. Lascia la madre Maria, il padre Mariano e i fratelli Emiliano, Ilaria e Martina.



Debora aveva 29 anni, lavorava come stagionale al mare, il padre faceva l’arbitro. Era conosciuta ed apprezzata per il suo carattere solare e socievole. Due comunità in queste ore in lutto.

