Schianto a Cordignano, muore 27 enne

CORDIGNANO - Era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un violento incidente stradale, oggi si è spento a 27 anni.

Efrem Natali mercoledì all'alba, alla guda della sua auto, era finito contro una spalletta di cemento a Cordignano, mentre tornava a casa. Era residente a Caneva (Pordenone), è morto dopo tre giorni di agonia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Proprio quui era stato ricoverato d'urgenza. Le sue condizioni erano disperate già al momento del ricovero.

L'incidente era avvenuto alle 5.35 del giorno dell'Immacolata, a Cordignano, in via Redipuglia. Efrem avrebbe dapprima sbandato, finendo nel fosso e di lì contro un muretto di cemento. L’impatto della Bmw coupé è stato violentissimo. Il 27enne è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Poi è stato elitrasportato a Treviso dove, stamattina alle 10, si è spento.

