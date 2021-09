Schianto contro un'auto, muore ciclista

GRADO - Tragedia in mattinata a Grado, a perdere la vita un ciclista dopo un incidente stradale contro un’auto.

È accaduto alle 6 di oggi, lunedì, in via Monfalcone, vicino al campeggio Europa. Il ciclista, S.G. di Grado, per cause in corso di aggiornamento, ha cozzato contro una Hyundai Santa Fe.



Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

L’uomo si stava recando al lavoro, quando è stato sbalzato per una decina di metri in un fossato. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono accorsi i carabinieri di Monfalcone e Grado, oltre ai Vigili del Fuoco.