Schianto contro un albero, trentenne ricoverato in condizioni gravi

BAONE (PADOVA) – Un trentenne di Este è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio lungo via Ca’ Borini, tra Este e Baone. L’uomo, alla guida di una Dacia Duster, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire, finendo contro un albero. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un malore alla guida.

Soccorsi immediati e condizioni del ferito - Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Este e i sanitari del Suem 118, impiegando ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’automobilista, rimasto cosciente dopo lo schianto, è stato estratto dall’abitacolo e trasportato d’urgenza all’ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni, inizialmente stabili, sono peggiorate a causa di un’emorragia interna, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita, ma la prognosi resta riservata. Gli agenti della Polizia Locale di Este hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello schianto. Dalle prime verifiche è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli, ma le cause precise dell’incidente restano ancora da determinare.