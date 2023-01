Schianto contro il guardrail, poi la morte: lacrime per Alessandro e Mariachiara

VENEZIA - San Donà di Piave piange Alessandro e Mariachara, le due giovani vittime di uno spaventoso incidente stradale avvenuto domenica: la loro Seat Ibiza ha infatti perso aderenza sull'asfalto bagnato, finendo contro il guard rail del Lungo Piave superiore. A perdere la vita Alessandro Polato di 23 anni e Mariachiara Guida di 20. Nell'incidente sono rimasti feriti R.B., ricoverato ma non in pericolo, il conducente L.O., non positivo all'alcol, e il passeggero a fianco a lui, M.L. Quest’ultimo, fidanzato di Mariachiara, è stato portato via sotto choc. Polato, 23enne sandonatese, era sul sedile posteriore a destra. Guida, studentessa e lavoratrice residente in zona Mussetta, era seduta dietro, al centro fra Alessandro e l'altro amico R.B. Mariachiara, ex studentessa dell'istituto tecnico commerciale Alberti di San Donà, è una dei centini che si sono diplomati nel 2021. Figlia di un militare dell'Arma in servizio alla stazione dei carabinieri di Meolo, Beppe Guida, lascia la mamma Glenda Dei Rossi, originaria di Burano, e il fratello Federico. Studentessa a Ca' Foscari aveva trovato lavoro da poco più di un anno come commessa in un outlet di via Rialto a Noventa di Piave. Alessandro, diplomato all'istituto Tecnico e Tecnologico Volterra di San Donà ha cominciato a studiare a Padova e stava per lavorare alla Fiel, ditta d'impianti elettrici di Ceggia, dove a breve avrebbe preso il posto.

LEGGI ANCHE