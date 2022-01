Schianto contro il guardrail, due persone ferite

BELLUNO - Incidente lungo la statale nel pomeriggio di lunedì. Alle 14:10, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il ponte di Perarolo di Cadore lungo la SS51 per un’auto finita contro il guardrail, dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito insieme ad un passeggero.



I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM mentre i Vigili hanno messo in sicuerezza i mezzi. Poco prima, alle 11, altro scontro tra due auto in località Listolade a Taibon Agordino. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.