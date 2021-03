Schianto a Conselve, un ferito

PADOVA - Schianto tra due auto, un ferito grave: l’episodio è accaduto in provincia di Padova.



Nel pomeriggio di giovedì i vigili del fuoco di Piove di Sacco sono intervenuti in via dell’Industria a Conselve per lo scontro tra una Volkswagen Golf e una Peugeot 208: un ferito.



Messi in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero, rimasto incastrato con le gambe nell’abitacolo dell’autovettura, illeso il conducente.



Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso.