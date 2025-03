Schianto con l'auto contro un muretto: ferita una donna

VICENZA - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo in via Europa Unita a Schio. Erano le 17:30 quando un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, schiantandosi prima contro un muretto e poi contro un palo dell’illuminazione pubblica. La conducente, una donna, è rimasta ferita e intrappolata nell’abitacolo.



Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre la conducente, bloccata nell’auto. Dopo un’operazione rapida ma delicata, la donna è stata affidata al personale del Suem 118, che l’ha trasportata in ospedale per le cure necessarie.



Traffico deviato

I carabinieri, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e hanno provveduto a deviare il traffico. L’intervento dei soccorritori si è concluso dopo circa un’ora, quando la situazione è tornata sotto controllo.