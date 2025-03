Schianto a Belluno: un ferito in un incidente tra due auto

BELLUNO – Un incidente stradale ha coinvolto due auto nel pomeriggio di domenica 30 marzo in via Fiammoi, causando il ferimento di una persona. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:30, facendo scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e del personale del SUEM 118.



I pompieri, giunti dalla centrale di Belluno, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, trasportandolo in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo circa un’ora, la circolazione è stata ripristinata. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello scontro.